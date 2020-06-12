IMF'den kritik uyarı: Küresel ekonomi belirgin yara alacak

12 Haziran 2020 Cuma, 16:03

Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre küresel ekonomi koronavirüs pandemisinden beklenenden daha yavaş toparlanıyor ve bu deneyimden kaynaklı yaraları uzun bir süre boyunca taşıyacak.

IMF 24 Haziran'da ekonomik büyüme tahminlerini yayınlamaya hazırlanıyor. Kurumun baş ekonomisti Gita Gopinath, yedinci yıllık Asya Para Politikası Forum'u çerçevesinde 4 Haziran'da kaydedilen ve Cuma günü yayınlanan değerlendirmesinde büyüme tahminleri için "Çok büyük bir ihtimalle Nisan'daki tahminlerimizden daha kötü olacak." dedi. Ancak tahminlere ilişkin hala derin bir belirsizlik olduğunu ekledi.

Gopinath, krizin büyüklüğünü, iş gücü piyasasındaki yeniden dağılımı, iflasların başlamasını, borçların ödenememesini ve tüketici davranışlarındaki değişiklikleri işaret ederek, "Toparlanma patikasıyla ilgili oldukça endişeli olunmalı. Bu değişkenlerin birçoğu belirgin şekilde iz bırakacak etkiler gösteriyor." dedi.

IMF'in Nisan tahminlerinde küresel ekonominin yıllık yüzde 3 daralacağı belirtilmişti. Bunun Büyük Buhran'dan beri en kötü büyüme rakamı olmasının yanında, koronavirüs pandemisinin uzaması veya geri dönmesi durumunda daha da kötü olabileceği uyarısı yer alıyordu. Söz konusu analize göre IMF 2021'de küresel ekonominin yüzde 5.8 sıçrama yapacağını tahmin etmişti.