İnce’nin fotoğraf çıkışına CHP’den tepki
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP’li Muharrem İnce’nin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana olduğu sırada çekilen fotoğraftan kendisinin çıkarıldığını söyleyerek CHP’yi eleştirmesine tepki gösterdi. Öztrak, “Bunu bir eleştiri fırsatı olarak görüp partiyi eleştirmeyi doğru bulmuyorum” dedi.
CHP'li Muharrem İnce, gazeteci Bekir Coşkun’un cenazesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana olduğu sırada çekilen fotoğraftan kendisinin çıkarılmasına tepki göstererek, “Çok merak ediyorum. Böyle bir anlayış acaba Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesinde kazanmamı istemiş midir, oy vermiş midir? O fotoğrafın kesilmesi talimatını veren kişilere teşekkür ediyorum ben aslında. Partide bölücünün kim olduğunu gösterdikleri için” açıklamasını yapmıştı.
‘DOĞRU BULMUYORUM’
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İnce’nin açıklamalarına şu sözlerle tepki gösterdi:
“Bu kesilmiş bir resim değil, o açıdan çekilmiş bir resim. Videoda ise etrafındaki diğer kimselerin de resimleri ortada. Ben bunu bir eleştiri fırsatı olarak görüp partiyi eleştirmeyi doğru bulmuyorum.”
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