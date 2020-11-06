İnci ve Fıstık'ı kurtaran kahramanlar 'o an'ı anlattı
Muğla Büyükşehir Belediyesince İzmir'deki depremde arama kurtarma çalışmalarına destek için gönderilen 19 kişilik itfaiye ekibi kente döndü.
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden çalışmalara katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Çavuşu Muhammet Kara, RIza Bey Apartmanında 16 yaşındaki İnci Okan'ın ve köpeğini nasıl kurtardıklarını anlattı.
Kara, şunları kaydetti:
"Çalışmalar sırasında Rıza Bey Apartmanının üçüncü katında hayatta olan bir kişi olduğunu öğrendik. İnci Okan'a üçüncü kattan ulaşamadığımız için ikinci kattaki dar bir alandan tek kişinin çıkabileceği yerden tünel oluşturduk. 14-15 metrelik bu alandan geçerek Okan'a ulaştık. Kendisiyle ilk teması kurduktan sonra sorular sorduk. Okan'a ulaştığımız anda köpeği ortaya çıktı. Köpeği kurtarmamızın ardından Okanı da kurtardık."
Açıklamada Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün ise, deprem haberiyle seferber olduklarını belirterek, "Bölgeden gelen umutlu haberler herkesin yüzünü güldürdü. Ekibimiz de güzel bir çalışma ortaya koydu. Ekiptekilere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 17 saat sonra 16 yaşındaki İnci Okan ve köpeği kurtarılmıştı.
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