Facebook'un Avustralya kararına ‘okul kabadayısı’ tepkisi

İngiltere Haber Yayıncıları Birliği, Facebook'un Avustralya'daki medya içeriğini engelleme adımını "okul kabadayısı" davranışına benzetti.

Reuters
18 Şubat 2021 Perşembe, 16:42
Facebook'un Avustralya kararına ‘okul kabadayısı’ tepkisi
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Facebook'un Avustralya'daki medya içeriğini engelleme adımını "okul kabadayısı" davranışına benzeten İngiltere Haber Yayıncıları Birliği, “Teknoloji devlerinin dünya genelinde güçlü bir regülasyona tabi tutulmasının gerektiğini” belirtti.

Avustralya'da hazırlanan ve birkaç gün içinde yasalaşması beklenen yeni teknoloji tasarısına göre Google ve Facebook, haber ve diğer içerikleri kullanabilmek için basın yayın şirketlerine para ödemek zorunda kalacaklar. Facebook da bu yasaya karşı ülkedeki tüm medya içeriğini sürpriz bir şekilde durdurdu.

“SAYGI GÖSTERMİYOR”

News Media Association Başkanı Henry Faure Walker, Facebook'un küresel pandemi sırasındaki yasağının "okul kabadayısı gibi davranan ve güya hizmet ettiği vatandaşlarına ve müşterilerine saygı göstermeksizin güçlü pozisyonunu korumaya çalışan tekel güçlerin klasik bir örneği" olduğunu belirtti.

Walker, "Facebook'un Avustralya'daki eylemi, dev teknoloji şirketleri ve haber yayıncıları arasında eşit şartlar oluşturmak amacıyla güçlü regülasyonlar getirmek için İngiltere de dahil olmak üzere dünya genelinde neden yasalara ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor" dedi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison da Facebook'un bu kararını "küstahça" bulmuş ve bunun kendilerinde "hayal kırıklığı yarattığını" açıklamıştı.


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