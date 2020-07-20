İngiltere, Hong Kong ile iade anlaşmasını değiştirecek

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 18:09

Çin ile artan gerginlik sonrası İngiltere hükümeti tarafından bugün yapılan açıklamada, Çin'e geniş kapsamlı güç veren İngiliz eski kolonisinde temel özgürlüklere önemli bir tehdit olarak görülen yeni güvenlik yasasını protesto etmek için Hong Kong ile olan iade anlaşmasını askıya aldığını bildirildi.

Boris Johnson, İngiltere'nin Hong Kong ile iade anlaşmalarının Çin ile artan gerilimler arasında değişeceğini söyledi.

Bazı yabancı hükümetler ise, Çin'e bölgedeki siyasi suçları çözme konusunda geniş yetkiler veren yeni yasayı eleştirdiler.

Pekin, eski İngiliz sömürgesine tartışmalı bir ulusal güvenlik yasası uyguladıktan sonra ciddi cezalarla yeni suçlar getirdi.

Çin, Birleşik Krallık'ı işleyişinden dolayı "acımasız mücadele" ile suçladı.

İngiltere, yasalara yanıt olarak, halihazırda üç milyon Hong Kong'luya ikamet hakkı ve Birleşik Krallık vatandaşlığına giden bir yol önermişti.

Pekin, uluslararası hukuku destekleme konusunda ısrar etti ve İngiltere iade kararlarından çekilirse "kararlı bir yanıt" sözü verdi.

