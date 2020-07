İngiltere, Rus istihbaratını koronavirüs aşı bilgilerini çalmak için siber korsanlık yapmakla suçladı

Sitede yer alan duyuruda, "COVID-19 virüsüne yönelik aşı geliştirme ve araştırma çalışmalarımız hakkında bilgi toplayan Rus İstihbarat Servisleri'nin sorumsuz siber saldırılarına son verilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab konuya ilişkin olarak, "Rus İstihbarat Servislerinin koronavirüs pandemisiyle mücadele etme yolundaki çalışmalarımızı hedeflemesi kabul edilemez" dedi.

Raab ayrıca, "Diğerleri bencil menfaatlerini umursamaz davranışlarla sürdürürken, İngiltere ve müttefikleri aşı bulma ve küresel sağlığı koruma çabalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Today, the NCSC and allies have revealed Russian cyber actors are targeting organisations involved in coronavirus vaccine development@CISAgov @NSAcyber @cse_cst https://t.co/Z8QZvXyZYb pic.twitter.com/IyevMXWiCH