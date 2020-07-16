İngiltere, Rus istihbaratını koronavirüs aşı bilgilerini çalmak için siber korsanlık yapmakla suçladı
Birleşik Krallık hükümeti resmi web sitesinde yayınlanan duyuruda, Rusya tarafından yürütüldüğü iddia edilen siber saldırılarla, ülkenin koronavirüs aşı geliştirme faaliyetlerine ilişkin gizli bilgi ve verilerin hedef alındığı öne sürüldü.
Sitede yer alan duyuruda, "COVID-19 virüsüne yönelik aşı geliştirme ve araştırma çalışmalarımız hakkında bilgi toplayan Rus İstihbarat Servisleri'nin sorumsuz siber saldırılarına son verilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı.
Dışişleri Bakanı Dominic Raab konuya ilişkin olarak, "Rus İstihbarat Servislerinin koronavirüs pandemisiyle mücadele etme yolundaki çalışmalarımızı hedeflemesi kabul edilemez" dedi.
Raab ayrıca, "Diğerleri bencil menfaatlerini umursamaz davranışlarla sürdürürken, İngiltere ve müttefikleri aşı bulma ve küresel sağlığı koruma çabalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Today, the NCSC and allies have revealed Russian cyber actors are targeting organisations involved in coronavirus vaccine development@CISAgov @NSAcyber @cse_cst https://t.co/Z8QZvXyZYb pic.twitter.com/IyevMXWiCH— NCSC UK (@NCSC) July 16, 2020
APT29 RUS İSTİHBARATI TARAFINDAN KULLANILIYOR
Sitede iddialara delil olarak şu bilgiler paylaşıldı:
- Sorumlu aktörler APT29, Cozy Bear ve The Dukes açık kaynak kodlarına sahiptir, bu şekilde bilinir ve izlenirler
- İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), APT29'ların, (%95 + oranında) Rus İstihbarat Servisleri tarafından yönetildiği konusunda neredeyse emindir
- APT29 tıbbi araştırma ve geliştirme organizasyonlarını hedeflemiştir
- NCSC bu aktivitenin, COVID-19 aşı araştırması veya COVID-19 virüsünün kendisiyle ilgili araştırmalar hakkında bilgi toplama amaçlı olduğunu (%80 - 90) değerlendirmektedir
- NCSC'nin bu tehdide karşı korunma konusunda tavsiyeleri mevcuttur
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