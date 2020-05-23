İngiltere'de 12 yaşındaki çocuk koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
İngilterede son 24 saatte aralarında 12 yaşındaki bir çocuğun olduğu 282 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), ülkede son 24 saatte 282 kişinin daha koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Bu kişilerin arasında 12 yaşında bir çocuk da vardı. Çocuğun virüs bulaşmadan öncesine dayanan başka sağlık sorunları da olduğu açıklandı.
Avrupa koronavirüs kaynaklı ölümlerin yüzde 95'ini 60 yaşın üzerindeki kişileri kapsıyor.
İngiltere'de bugüne kadar koronavirüs kaynaklı hayatını kaybeden en genç kişi, 6 haftalık bir bebekti.
Ülkede bugüne kadar 36 bin 675 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.
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