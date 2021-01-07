İngiltere’de gündem Mesut Özil: "Rekor ücretle geldi, bedavaya gidiyor!"
Adı devre arası transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil, İngiliz basınında manşetlerden düşmüyor. İngilizler, yıldız futbolcunun rekorlar kırarak Arsenal’e geldiğini ama şimdi bedavaya Türkiye’ye gidebileceğini yazdı.
Adı devre arası transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil, İngiliz basınında manşetlerden düşmüyor. İngilizler, yıldız futbolcunun rekorlar kırarak Arsenal’e geldiğini ama şimdi bedavaya Türkiye’ye gidebileceğini yazdı.
Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde de adından sıkça söz ettirmeye hazırlanıyor. Arsenal’de forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil ile temaslarını güçlendiren Fenerbahçe, bu oyuncunun transferi için maddi kaynaklar ararken, İngiliz basını da bu transferi sayfalarından düşürmüyor. Ada basında birçok gazete, Özil-Fenerbahçe transferini bugün okuyucularıyla paylaştı. Gazetelerde Özil’in rekor ücretle Arsenal’e transfer olduğu ve şimdi bedavaya Türkiye’nin yolunu tutacağı belirtildi. Öte yandan haftada 350 bin sterlin kazanan Özil’in, bu yıl kalan maaşının Arsenal tarafından da ödeneceği iddia edildi.
FENERBAHÇE’NİN TEK RAKİBİ: "DC UNİTED"
Mesut Özil transferinde Fenerbahçe’nin tek savaşmadığı da belirtildi. ABD Ligi takımlarından DC United’ın da bu transferde yer aldığı vurgulanırken, yapılan haberde iki takımın eksileri ve artıları okuyuculara duyuruldu. DC United’ın Özil transferiyle, Amerika’da ’M10 (Mesut Özil 10)’ markası oluşturmak ve pazarda büyük ses uyandırmak istediği belirtildi.
Özil transferinde İngilizler, 32 yaşındaki yıldızın eşi Amine Gülşe’nin büyük rol oynadığını yazdı. Amine Gülşe’nin, düğününü İstanbul’da yapması ve mesleği olan oyunculuğa Türkiye’de devam etmek istemesi transferde Fenerbahçe kulübünü lehine bir artı olduğu ifade edildi. Öte yandan sarı-lacivertli taraftarların Mesut Özil’e duydukları hayranlık da bu transferde terazinin Fenerbahçe tarafında olduğunu belirtildi.
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