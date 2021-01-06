İngiltere'den gelen 68 kişi İzmir’de karantinada

06 Ocak 2021 Çarşamba, 15:44

İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, İngiltere'den Türkiye'ye yapılacak tüm uçuşların durdurulduğu hatırlatılarak, 1 Mart'a kadar tüm sınır kapılarından ülkeye giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testi sonucu istenmesine karar verildiği açıklandı.

Kararda, son 10 gün içerisinde İngiltere'de bulunan kişilerin ülkeye giriş yaptığının tespit edilmesi halinde, bu kişilerin İzmir Valiliği tarafından belirlenen yerlerde 14 gün boyunca karantinada tutulacakları bildirildi. Bu kapsamda, Buca ilçesindeki Gazi Ayşe Hanım Öğrenci Yurdu'nda şu an itibariyle İngiltere'den geldikleri belirlenen 68 kişinin karantinada tutulduğu kaydedildi. Yurtta bulunan 130 odanın dolması halinde, Kredi Yurtlar Kurumu Buca Kız Yurdu'nun da karantina için konaklamaya açılacağı bildirildi.