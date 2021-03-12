İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi'nden Türkiye açıklaması: Daha kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalanabilir

12 Mart 2021 Cuma, 10:14

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince düzenlenen toplatının açılış konuşmasını gerçekleştiren Chilcott, "Türkiye-İngiltere ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. İngiltere ile Türkiye'nin ticari ilişkilerinin önümüzdeki yıllarda yeni düzeylere çıkabileceğini düşünüyorum. Hatta yakın gelecekte yeni ve daha kapsamlı bir ticaret anlaşmasının imzalanabileceğini düşünüyorum" dedi.

Piyasaya erişimin önündeki engellerinin kaldırılmasının ticari ve yatırım ilişkilerinin yeni ve mevcut ortaklarla kurulması ve ilerletilmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Chilcott, böylece hem İngiliz hem de Türk yatırımcıların ithalat ve ihracat yapabileceklerini belirtti.

'KAPSAMLI BİR TİCARET ANLAŞMASI YAPILABİLİR'

"Önümüzdeki birkaç yıl için daha kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması'nın yapılmasına yönelik çalışmalar da var. Müzakereler devam ediyor. Dolayısıyla iş birliğimiz sadece sözlerden oluşmuyor, iş birliğimiz çok daha iddialı ve çok daha kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması'nın yapılmasına yönelik. Bu ekonomilerimiz için çok daha iyi sonuçlar verecek ve şirketlerimize daha fazla pazar açacaktır."

Chilcott, öte yandan Serbest Ticaret Anlaşması'nda tarım ürünlerini, hizmetleri, yatırımı ve dijital ekonomiyi de eklemek istediklerini, her iki ülkenin ticaret bakanlarının da çok daha kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması istediklerini dile getirdi.