İnönü’ye buruk anma

25 Aralık 2020 Cuma, 15:12

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı, ikinci Cumhurbaşkanı, Lozan Barış Antlaşması’nın mimarı, ulusal kahraman İsmet İnönü, ebediyete uğurlanışının 47. yıldönümünde, Konak’ta doğduğu evde buruk bir törenle anıldı.

Daha önceki yıllarda kalabalıkların katıldığı törenle anılan Atatürk’ün yol arkadaşı İsmet İnönü, bu yıl pandemi nedeniyle sadece Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu’nun hazır bulunduğu sade bir anma töreni düzenlendi.

İsmet İnönü’nün Konak Belediyesi’nin restorasyonuyla müzeye dönüştürülen evindeki İnönü büstüne kırmızı gül bırakan Belediye Başkanı Abdül Batur ve ilçe Başkanı Çağrı Gruşçu, pandemi nedeniyle böyle bir anma gerçekleştirmekten duydukları üzüntüyü dile getirdi.

'NE UNUTURUZ, NE UNUTTURURUZ'

Konak Belediyesi’nin her yıl düzenlediği anma töreninin bu yıl pandemi nedeniyle kalabalıklarla gerçekleştirilemediğini vurgulayan Başkan Batur, ‘Biz ulusal kahramanımız İsmet İnönü’yü her yıl bugün düzenlediğimiz törenlerle anıyorduk. Ancak bu sene maalesef pandemi birçok etkinliğimize engel oldu. Şehrimize kazandırdığımız İsmet İnönü Anı Evimizde de bu yıl, salgın nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde törenimizi yapamadık. Ancak, pandemi belki kalabalıklarla anmamıza engel ama sade bir anma düzenlememize engel olmaz. Bizlere özgürlüğümüzü kazandıran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yol arkadaşı, ilk başbakanımız, ikinci Cumhurbaşkanımız, partimizin genel başkanı İsmet İnönü’yü ne unuturuz ne de unuttururuz.’ diye konuştu.

Anma törenine katılan CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da, ‘Birileri İsmet İnönü’ye dil uzatma cesaretini kendinde bulabiliyor ama şöyle tarihe bakıp, o yıllarda ülkeyi ayakta tutma başarısını, Türkiye Cumhuriyeti için yaptıklarını göz ardı edebiliyor. İsmet İnönü o dil uzatanların dahi rahmetle anması gereken bir ulusal kahraman. Kahramanlarımıza borcumuzu ödememiz de onları unutmamız da imkânsız. Onları sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz” dedi.