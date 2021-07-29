İnsanlığın önündeki en büyük devrim!

29 Temmuz 2021 Perşembe, 00:01

Vegan Devrimi ve Havyan Özgürlüğü kitabını yaşadığı dönemi belgelemek isteyen bir fotoğrafçının duyduğu ihtiyaçla yazıldığını ifade ediyor Zülal Kalkandelen. İçinde yaşadığı topluma ve dünyaya dair anlamaya çalıştığı ama anlamlandıramadığım çok şey olduğunu söylüyor.

Ve “Kendi türüne, hayvanlara ve doğaya hakim olmaya çalışan insanın güç savaşı, ne aklın ne de vicdanın kabul edebileceği türden...” sözleriyle, bunların içinde kendisini en çok utandıranın, 21. yüzyılda artarak devam eden insan şiddeti olduğunu vurguluyor.

İnsanlar arasındaki iktidar ve para odaklı savaş, zorbanın zayıfı hemen her alanda ezmesine yol açarken, bu mücadele, insan ve insan dışı hayvan ilişkisinde yaşam hakkının yasal olarak yok edilmesi ile sonuçlandığına dikkat çekiyor usta yazar.

Sonuç olarak kendileri güçlüler tarafından ezilen insanların da, hayvanları çeşitli gerekçelerle öldürmeyi “normal” gördüğünü, bu çarpıklığın insanlık tarafından kabul edildiği, hümanist yaklaşımların adaleti insanla sınırladığı bir dünyada yaşadığımızı vurguluyor ve yılmaz çağrısını yineliyor Zülal Kalkandelen:

“Biz hayvan özgürlükçüleri, yaşam hakkının savunucusuyuz. İnsanın ve insan dışı hayvanın, bu dünyaya gelmekle kazandığı yaşam hakkı, dokunulmaz olmalı; herhangi bir gerekçeyle yok edilmesi normalleştirilmemeli. Bununla sınırlı da kalmamalı; insanın ve insan dışı hayvanların yaşamlarını şiddete ve sömürüye maruz kalmadan sürdürme hakkı tanınmalı. 21. yüzyılda insanlığın önündeki en büyük devrim bu.”

Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü / Zülal Kalkandelen / Yeni İnsan Yayınevi / 368 s. / 2021.