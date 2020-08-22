İnternetsiz öğrenci çelişkisi

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Koronavirüs salgını nedeniyle yeni eğitim ve öğretim yılına uzaktan eğitim ile başlanacağı açıklanırken “İnterneti olmayan öğrenciler ne olacak” sorusu gündeme geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önceki gün yaptığı açıklamada, uzaktan eğitime bazı öğrencilerin yeterli imkânı olmadığı için katılamadığını belirtmiş ve “Erişemediğimiz öğrenciler olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili çalışmaların içindeyiz” demişti.

Ancak Selçuk’un bu konuda verilen Meclis önergelerini görmezden geldiği ortaya çıktı. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “Öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamaları için internet bağlantısı, bilgisayar ve televizyon ihtiyaçlarının karşılanması gerekir” diyerek TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Kaya, Bakan Selçuk’a “Evinde bilgisayar olmayan çocuklar tespit edilmiş midir? Çocuklarımızın geri kalmamaları için bilgisayar, internet ve televizyon ihtiyaçları karşılanacak mıdır? İhtiyaçlar için çalışma başlatılmış mıdır” sorularını yöneltti.

YANITI FARKLI OLDU

Selçuk, önergeye verdiği yanıtta, “Erişemediğimiz öğrenciler var” açıklamasıyla çelişti. Selçuk, “Öğretmen, öğrenci ve velilerimiz tüm sınıflara ait içeriklerin yer aldığı EBA üzerinden istedikleri tüm ders içeriklerine erişim sağlayabilmektedir” dedi. Selçuk, aynı zamanda, anlaşmalı operatörler üzerinden ücretsiz internet imkânı sağlandığını belirtti. CHP’li Kaya, Selçuk’un yanıtını şu sözlerle değerlendirdi:

‘SORUNU ÇÖZÜN’

“Uzaktan eğitim yapabilmenin koşulu her evde internet, televizyon ve bilgisayar olmasıdır. Bu koşulların hiçbiri yok. Sorduğumuz sorular çok açıktı. Ama bu sorulara Milli Eğitim Bakanı hiçbir yanıt vermiyor. Ya biz sorumuzu iyi anlatamadık ya da bunlar okuduğu sorulara doğru yanıt vermiyor. Saray hükümetine çağrımdır: Milli Eğitim Bakanlığı’na bu sorunları çözmek için ihtiyacı olan ek bütçeyi verin. İmkânları olmayan ailelere yardım yapın. Uzaktan eğitim ancak öyle karşılık bulabilir. Bizi yanıltmayın, sorunu çözün.”