İntikam meleği Cassandra

The Crown, Call the Midwife gibi başarılı İngiliz dizilerinde, The Danish Girl, Anna Karenina filmlerinde oynayan, Killing Eve dizisinin yapımcılığını üstlenen Emerald Fennell, western, yol filmi ve intikam türü filmlerin hayranı. “Filmim geleneksel bir intikam filmi değil. Çok sayıda kadın öfkesini, tecavüze uğradığını gizliyor diye düşünüyorum. Öfkeli bir kadının gözünden gerçekçi bir intikam filmi yapmak istedim” diyor Edward Fennell. Promising Young Woman, Cassandra ‘Cassie’ Thomas’ın (Carey Mulligan) kişisel, psikolojik, varoluş yolculuğu, bu yolculuk sonunda Cassie suçluları cezalandırıyor, bazılarını bağışlıyor, kefaretini ödüyor.

Otuz yaşındaki Cassie Thomas, şeker dükkanını andıran renkli bir kahve dükkanında çalışmaktadır. Sevgili annesi (Jennifer Coolidge) ve babasıyla (Clancy Brown) nostaljik mobilyalarla döşeli müstakil bir evde oturmaktadır. Her konuda çok titiz bir genç kadındır Cassie. Giysilerini özenle seçer, sözcüklerini dikkatle seçer, özel anlar dışında kontrolünü hiç kaybetmez. Onun gündelik yaşamını izlerken, odasında tek başınayken sıradan bir yaşam sürmediğini bize hissettirir. Her hafta tek başına bir gece kulübüne giden Cassie zil zurna sarhoş gibi davranır. Ayakta zor durur, zar zor konuşur. Onu bu şekilde gören çapkın erkekler Cassie’ye yardım etme önerisiyle yaklaşırlar. Cassie’yi evine bırakmayıp kendi evlerine götürürler. Tek amaçları sarhoş bir kadından faydalanarak yatmaktır. Cassie konforlu bölgesinden ne denli uzaklaşırsa o kadar eğlenir. Erkekler bir süre sonra Cassie’nin av değil avcı olduğunu anlayıp düş kırıklığına uğrarlar, korkarlar, bir an önce ondan kurtulmaya çalışırlar.

Cassie vicdanıyla, suçluluk duygusuyla boğuşmaktadır. Dört yaşından beri arkadaş olduğu Nina’nın ölümü onu çok etkilemiştir. Birlikte tıp fakültesine başlamışlar, tecavüz ve intihar olayından sonra Cassie’nin tüm dünyası yıkılmıştır. Cassie, Nina’nın yanında olamadığı onu koruyamadığı için kendini asla affetmemiştir. Erkekleri korkutmak, onlara göz dağı vermek onu azda olsa teselli eder. Karşısına Nina’nın katiline onu ulaştıracak kişi çıkar.

Senaryoyu da yazan Emerald Fennell, erkek ve kadınların, tüm insanların gerektiği gibi davranmadığını, sürü psikolojisine göre karar verdiklerini, empati duygularının yetersiz olduğunu , olayların ciddiyetine varıp destek olmadıklarını gösteriyor bize. Cassie affetmek, bağışlamak istiyor, Nina olayına karışanların gerçeği görmelerini, gerçeği kabul etmelerini istiyor.

Ayrıksı, düşündürücü, etkileyici Promising Young Woman’ı 23 günde, düşük bir bütçeyle gerçekleştiren Emerald Fennell, MeToo hareketine filmiyle destekliyor. Cassie’yi yorumlayan Carey Mulligan, aynı zamanda yapımcı da. Olağanüstü bir performans sunuyor Mulligan.

Emerald Fennell’in yönettiği, senaryosunu yazdığı, yapımcılığını üstlendiği, Carey Mulligan, Adam Brody, Bo Burnham, Alison Brie, Clancy Brown, Molly Shannon, Alfred Molina, Christopher Mintz Plasse, Lawrence Cox, Connie Britton’ın oynadığı Promising Yong Woman izlenmesi gereken bir çalışma. İntikam, öfke, sevgi, yas, arkadaşlık, bağışlama, suçluluk, vicdan, umut, umutsuzluk temalarını romantik komedi türünde türünde sorgulayan Emerald Fennell’in Promising Young Woman’ı film, yönetmen, özgün senaryo, kadın oyuncu, kurgu kategorisinde Oscar adaylığı hiç şaşırtıcı değil bence.