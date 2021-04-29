Irak'tan Suriye'ye doğal gaz hamlesi

29 Nisan 2021 Perşembe, 15:41

Irak Petrol Bakanı Cabbar, detay vermeden, "Suriye gazını Irak'a ithal etmek için yakın zamanda bir anlaşmanın imzalanması söz konusu" dedi.

Iraqi Oil Minister Ihsan Abdul-Jabbar says Iraq is intending to import natural gas from Syria without addressing the details. — Harry Istepanian (@HarryIstepanian) April 29, 2021

?Sputnik'te yer alan habere göre, Irak Haber Ajansı da, Abdul Cabbar'ın Suriyeli mevkidaşı ile yaptığı görüşme sonrasında Bağdat'ta anlaşmaya ilişkin bir konuşma yaptığını bildirdi.