Irak'tan Suriye'ye doğal gaz hamlesi
Irak Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Irak Petrol Bakanı İhsan Abdul Cabbar, Irak'ın Suriye'den doğal gaz ithal etmeyi planladığını söyledi.
Irak Petrol Bakanı Cabbar, detay vermeden, "Suriye gazını Irak'a ithal etmek için yakın zamanda bir anlaşmanın imzalanması söz konusu" dedi.
Iraqi Oil Minister Ihsan Abdul-Jabbar says Iraq is intending to import natural gas from Syria without addressing the details.— Harry Istepanian (@HarryIstepanian) April 29, 2021
?Sputnik'te yer alan habere göre, Irak Haber Ajansı da, Abdul Cabbar'ın Suriyeli mevkidaşı ile yaptığı görüşme sonrasında Bağdat'ta anlaşmaya ilişkin bir konuşma yaptığını bildirdi.
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