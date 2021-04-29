Irak'tan Suriye'ye doğal gaz hamlesi

Irak Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Irak Petrol Bakanı İhsan Abdul Cabbar, Irak'ın Suriye'den doğal gaz ithal etmeyi planladığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2021 Perşembe, 15:41
Irak'tan Suriye'ye doğal gaz hamlesi
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Irak Petrol Bakanı Cabbar, detay vermeden, "Suriye gazını Irak'a ithal etmek için yakın zamanda bir anlaşmanın imzalanması söz konusu" dedi.

?Sputnik'te yer alan habere göre, Irak Haber Ajansı da, Abdul Cabbar'ın Suriyeli mevkidaşı ile yaptığı görüşme sonrasında Bağdat'ta anlaşmaya ilişkin bir konuşma yaptığını bildirdi.


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