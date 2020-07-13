İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi: Ayasofya'nın ibadete açılmasından mutluluk duyduk
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Ayasofya'nın ibadete açılması kararından mutluluk duyduklarını söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararıyla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.
Sözcü Musevi, "Türkiye halkı ve Müslümanların memnuniyetle karşıladığı Ayasofya'nın ibadete açılması kararından biz de mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.
Bu karara yönelik bazı ülkelerden gelen tepkilere ilişkin ise Musevi, "Ayasofya'nın durumuyla ilgili karar Türkiye'nin iç meselesidir. Bu, Türkiye'nin ulusal egemenliği çerçevesinde değerlendirilecek bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.
Video Haberler
- KYK burs ve kredileri kesilen öğrencilerden eylem
- Yusufeli Barajı şantiyesini sel suları bastı
- Köylüye hakaret eden kaymakam hakkında yeni gelişme
- Heybeliada'da yangın!
- Failin bulunması isteğiyle TEM'i trafiğe kapattılar!
- AKP'ye oy verdiğini söyleyen çiftçi böyle isyan etti
- Eşinin hatırasını böyle yaşatıyor
- Metroda dehşet anları! Önüne gelene bıçakla saldırdı
- Dini nikahlı eşini ve kızını öldürüp, intihara kalkıştı
- Bir anne bunu nasıl yapabilir? Babadan iğrenç iddialar