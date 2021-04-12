İran: “Saldırının intikamını İsrail’den alacağız”
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, “Siyonistler hedeflerine ulaşamayacaklar. Natanz Nükleer Tesisi’ne yönelik bu saldırının intikamını İsrail’den alacağız” ifadesini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Viyana görüşmeleri ile ilgili düzenlenen Milli Güvenlik Komisyonu’nda konuştu. Dün, İsrail tarafından Natanz Nükleer Tesisi’ne gerçekleştirilen saldırıya değinen Zarif, nükleer tesislerin ve bilim insanlarının daha iyi korunması gerektiğini vurguladı. Zarif, “Natanz Nükleer Tesisi’ni eskisinden daha güçlü yapacağız. Bu saldırı ile birlikte müzakerelerde elimiz zayıf değil daha güçlü olacak” dedi.
Zarif, ABD yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik atılan başarılı adımlar nedeniyle İsrail rejiminin kendilerinden intikam almaya çalıştığını belirterek, “Siyonistler bu hedeflerine ulaşamayacaklar. Biz Natanz Nükleer Tesisi’ne yönelik bu saldırının intikamını İsrail’den alacağız” ifadesini kullandı.
“NÜKLEER TERÖR”
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade ise Natanz Nükleer Tesisi’ne İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıda, eski model IR1 santrifüjlerinin zarar gördüğünü belirterek, yeni nesil geliştirilmiş santrifüjlerin tesiste kullanılacağını söyledi. Hatipzade, Natanz nükleer tesisine yönelik saldırının intikamını İsrail’den alacaklarını belirterek, “Bu nükleer terördür ve büyük bir insani facia yaşanabilirdi. Siyonist İsrail rejimine bu terör saldırısının cevabı verilmelidir” ifadesini kullandı.
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