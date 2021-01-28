İran’dan İsrail’e: Hayfa ve Tel Aviv’i yerle bir ederiz

28 Ocak 2021 Perşembe, 09:09

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi'nin İran’ı tehdit eden açıklamalarına karşılık verdi.

İsrail’den İran’a yönelik bir saldırı olması halinde İsrail’in Hayfa ve başkent Tel Aviv’i vurmakla tehdit eden Şikarçi, “En küçük hatalarında onların sadece İran'a saldırı için hazırladıkları füze üslerini değil mümkün olan en kısa sürede Hayfa ve Tel Aviv'i de yerle bir ederiz" dedi.

‘TAMAMEN BARIŞÇIL’

İran’ın nükleer faaliyetlerini tamamen barışçıl olduğunu kaydeden Şikarçi, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in fetvasını hatırlatarak, "Hem Ayetullah Ali Hamaney'in fetvasında hem de İran'ın savunma doktrininde nükleer silah üretmek, edinmek ya da kullanmak gibi bir seçenek yok" ifadelerini kullandı.

Kochavi dün katıldığı çevrimiçi bir programda, İran’ın nükleer faaliyetlerinden endişe duyduklarını belirterek, “İran’ın nükleer faaliyetlerini engellemek için orduya yeni planlar hazırlanması için talimat verildi” demişti.