İrfan Can'ı kadro dışı bırakan şüphe!

12 Ekim 2020 Pazartesi, 00:31

Medipol Başakşehir Kulübü, İrfan Can Kahveci'nin A Milli Takım'ın Almanya, Rusya ve Sırbistan maçları için oluşturduğu aday kadrodan çıkartılmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "A Milli Takım kadrosuna davet edilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci’nin 1 Ekim 2020 Perşembe günü maske ve mesafe kuralları dahilinde aynı mekanda bulunduğu bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine konu A Milli Takım Sağlık Ekibi ve TFF Sağlık Kurulu ile paylaşılmıştır. Belirtildiği üzere şüpheli temas sırasında tüm kurallara uyulmuş olmasına rağmen, risk alınmaması adına verilen ortak karar neticesinde oyuncumuz 6 gün süre ile izolasyonda tutulmuştur. Oyuncumuzun şüpheli temas günü, 2 gün sonrası ve 6 gün sonrası yapılan PCR test sonuçları negatif çıktiktan sonra A Milli Takim Sağlık ve İdari Ekipleri bilgilendirilmiş olup, oyuncumuzun milli takım kadrosuna tekrar çağrıldığı veya çağrılacağı yönünde tarafımıza resmi bir haber ulaşmadığı için oyuncumuz 7'nci günde takım antrenmanlarımıza katılmaya başlamıştır. Oyuncumuzun, izolasyon süresini doldurduktan sonra Kasımpaşa SK ile oynayacağımız hazırlık maçından iki gün önce yapılan testi de dahil olmak üzere 4 PCR testi negatif çıkmıştır. Tüm süreç, sonuçlar ve bilgiler A Milli Takım İdari ve Sağlık Ekipleri ile anında paylaşılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."