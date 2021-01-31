İş arayanlar dikkat: 2021'de yükselişe geçmesi beklenen 14 meslek
Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 yılında istihdam rakamlarında düşüş yaşandı. Ekonomist Dergisi'nin 'İstihdam 50' araştırmasının sonuçlarına göre ise 14 meslek yükselişe geçecek.
Koronavirüs pandemisinin etkileri birçok iş sektörüne de yansıdı. Geçtiğimiz yıla göre istihdam rakamlarında düşüş var. Peki bu yılda aynı şekilde mi devam edecek? Ekonomist Dergisi'nin her yıl gerçekleştirdiği 'İstihdam 50' araştırması yükselişe geçecek meslekleri sıraladı.
Ekonomist Dergisi'nin araştırmasına göre 50 şirket, 35 bin 835'in üzerinde yeni istihdam sağlayacak. Peki yükselişe geçecek 14 meslek hangileri?
Ekonomist'in araştırmasına göre, yükselişe geçecek 14 meslek şu şekilde;
Veri analistleri
Veri bilimciler
Yapay zeka uzmanları
Makine öğrenimi uzmanları
Dijital pazarlama ve strateji uzmanları
İş geliştirme uzmanları
Dijital dönüşüm uzmanları
Bilgi güvenliği analistleri
Yazılım ve uygulama geliştiricileri
Veri tabanı ve ağ uzmanları
Robotik mühendisi
Yönetim ve organizasyon analistleri
Finansal teknoloji mühendisi
Risk yönetim uzmanlığı
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