İş arayanlar dikkat: 2021'de yükselişe geçmesi beklenen 14 meslek

31 Ocak 2021 Pazar, 09:30

Koronavirüs pandemisinin etkileri birçok iş sektörüne de yansıdı. Geçtiğimiz yıla göre istihdam rakamlarında düşüş var. Peki bu yılda aynı şekilde mi devam edecek? Ekonomist Dergisi'nin her yıl gerçekleştirdiği 'İstihdam 50' araştırması yükselişe geçecek meslekleri sıraladı.

Ekonomist Dergisi'nin araştırmasına göre 50 şirket, 35 bin 835'in üzerinde yeni istihdam sağlayacak. Peki yükselişe geçecek 14 meslek hangileri?

Ekonomist'in araştırmasına göre, yükselişe geçecek 14 meslek şu şekilde;

Veri analistleri

Veri bilimciler

Yapay zeka uzmanları

Makine öğrenimi uzmanları

Dijital pazarlama ve strateji uzmanları

İş geliştirme uzmanları

Dijital dönüşüm uzmanları

Bilgi güvenliği analistleri

Yazılım ve uygulama geliştiricileri

Veri tabanı ve ağ uzmanları

Robotik mühendisi

Yönetim ve organizasyon analistleri

Finansal teknoloji mühendisi

Risk yönetim uzmanlığı