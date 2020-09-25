IŞİD operasyonunda gözaltına alınanlar serbest

Karabük'te DEAŞ operasyonunda 4 yabancı uyruklu yakalandı

AA
25 Eylül 2020 Cuma, 15:28
IŞİD operasyonunda gözaltına alınanlar serbest
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Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kentte ikamet eden 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların adreslerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu M.S.J.M.A, A.A.M.M, A.A.İ.A. ve S.J.M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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