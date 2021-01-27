Işık Plastik halka arzında son durum
Toplamda 60’a yakın ülkeye ürün ihracatı gerçekleştiren Işık Plastik’in talep toplama süreci 401 bin 153 gerçek ve tüzel kişinin katılımıyla tamamlandı. Halka arza, 2 milyonu aşkın bakiyesi olan pay senedi yatırımcısının bulunduğu Borsa İstanbul’daki neredeyse her 5 yatırımcıdan birinden talep geldi. Halka arz büyüklüğünün toplamda 14,2 katına denk gelen 160.411.855 TL nominal değerli filtre edilmemiş talep toplandı. Kurumun borsa kodu ise ISKPL olarak belirlendi.
Işık Plastik’in Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi yoluyla gerçekleşen halka arzında talep toplama süreci 21 – 22 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleşti. Garanti BBVA Yatırım’ın liderliğinde gerçekleşen halka arz geniş bir tabana yayılarak Borsa İstanbul’da pay senedi bakiyesi olan neredeyse her 5 yatırımcıdan birine denk gelen 401.153 yatırımcının katılımıyla gerçekleşti.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) yapılan açıklamaya göre halka arzda 160.411.855 lira nominal değerli filtre edilmemiş talep toplandı ve halka arz edilen toplam 181.709.317 lira değerli 11.286.293 lira nominal değerli Işık Plastik paylarının tamamı satıldı. Işık Plastik halka arzında; toplamda 401 bin 100 gerçek ve tüzel kişiye 11.284.801 lira nominal değerli payın dağıtımı yapılırken; yatırım ortaklığı, fon ve diğerlerinden oluşan 53 yatırımcıya ise 1.492 lira nominal değerli pay satıldı.
2021’in gerçekleşen ilk halka arzı olan ve bireysel yatırımcıdan yoğun bir talebin geldiği arz sürecinde; talep toplama fiyatı 16,10 lira olarak belirlenen paylara 14,2 katı kadar talep geldi. Borsa kodu ISKPL olarak belirlenen Işık Plastik’in, arz sonrası halka açıklık oranı ise yüzde 21,8 olacak.
En Çok Okunan Haberler
- Saadet'li Asiltürk'ten yeni ittifak açıklaması
- İzmir için kritik uyarı: Vakum etkisi olacak
- Kemal Kılıçdaroğlu o vekillerle görüştü
- Kar yağışı yeniden başladı
- YSK, seçime girme yeterliliğine sahip partileri açıkladı
- Asiltürk'ün açıklamasına Saadet Partisi'nden sert tepki
- İşte Ankara gündemini sarsacak anket
- Usta oyuncunun 4 yıl 8 ay hapsi isteniyor
- Başdanışmanın yargı ile ilgili sözlerine CHP'den tepki
- CHP'li isme ölüm tehdidi: 'Seni kurşun manyağı yaparım'
Video Haberler
- D-100’de 3 araç birbirine girdi: 2 ağır yaralı
- Kütahyalı'nın 32. Gün programındaki görüntüleri
- Medyadaki vasatlığa ibretlik bir video diye paylaştı
- TBMM TV, Türkistanlı kadının konuşmasında yayını kesti
- Erdoğan hakkında MSB'ye 4 soru
- İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
- 200 gram 'Türk saçı' 2 bin lira
- Bursa'daki lodos fırtınasının yeni görüntüleri
- Yön tabelası yola devrildi, yoğun trafik oluştu
- Sibirya'da bulundu! Yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda
En Çok Okunan Haberler
- Saadet'li Asiltürk'ten yeni ittifak açıklaması
- İzmir için kritik uyarı: Vakum etkisi olacak
- Kemal Kılıçdaroğlu o vekillerle görüştü
- Kar yağışı yeniden başladı
- YSK, seçime girme yeterliliğine sahip partileri açıkladı
- Asiltürk'ün açıklamasına Saadet Partisi'nden sert tepki
- İşte Ankara gündemini sarsacak anket
- Usta oyuncunun 4 yıl 8 ay hapsi isteniyor
- Başdanışmanın yargı ile ilgili sözlerine CHP'den tepki
- CHP'li isme ölüm tehdidi: 'Seni kurşun manyağı yaparım'