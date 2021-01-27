Işık Plastik halka arzında son durum

27 Ocak 2021 Çarşamba, 14:12

Işık Plastik’in Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi yoluyla gerçekleşen halka arzında talep toplama süreci 21 – 22 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleşti. Garanti BBVA Yatırım’ın liderliğinde gerçekleşen halka arz geniş bir tabana yayılarak Borsa İstanbul’da pay senedi bakiyesi olan neredeyse her 5 yatırımcıdan birine denk gelen 401.153 yatırımcının katılımıyla gerçekleşti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) yapılan açıklamaya göre halka arzda 160.411.855 lira nominal değerli filtre edilmemiş talep toplandı ve halka arz edilen toplam 181.709.317 lira değerli 11.286.293 lira nominal değerli Işık Plastik paylarının tamamı satıldı. Işık Plastik halka arzında; toplamda 401 bin 100 gerçek ve tüzel kişiye 11.284.801 lira nominal değerli payın dağıtımı yapılırken; yatırım ortaklığı, fon ve diğerlerinden oluşan 53 yatırımcıya ise 1.492 lira nominal değerli pay satıldı.

2021’in gerçekleşen ilk halka arzı olan ve bireysel yatırımcıdan yoğun bir talebin geldiği arz sürecinde; talep toplama fiyatı 16,10 lira olarak belirlenen paylara 14,2 katı kadar talep geldi. Borsa kodu ISKPL olarak belirlenen Işık Plastik’in, arz sonrası halka açıklık oranı ise yüzde 21,8 olacak.



