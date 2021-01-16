İSKİ’den kritik uyarı
İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte etkili olan kar yağısı ve soğuk hava nedeniyle su sayaçları ve tesisatlarının donma tehlikesine karşı yurttaşları uyardı.
İSKİ, açıkta bulunan su boruları ve sayaçların soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılarak izole edilmesi gerektiğini belirtti.
İstanbul’da etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su sayaçları ve tesisatlarının donma tehlikesine karşı yazılı bir açıklama yaparak vatandaşları uyardı.
İSKİ’nin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul’da etkili olan soğuk hava dalgası sebebiyle su sayaç ve tesisatları donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilmektedir. Su tesisatı ve sayaçlarında donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı ve etrafı soğuğu geçirmeyen izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır."
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