İsmail Küçükkaya siyasete mi giriyor? İki partinin genel başkanından teklif geldi
FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programının sunucusu İsmail Küçükkaya, iki siyasi partinin genel başkanından milletvekilliği teklifi aldığını açıkladı.
Fox TV'de yayınlanan Çalar Saat programının sunucusu İsmail Küçükkaya, Medyaradar'dan Figen Balcı'ya konuştu.
Balcı'nın "Toplumda bir karşılığın var, teveccüh görüyorsun bunu siyasete taşımayı düşündün mü, siyasete girmeyi düşünür müsün?" sorusuna yanıt veren Küçükkaya, "İki kere iki genel başkandan teklifler geldi bana ama ben siyaseti düşünmedim, düşünmüyorum hiçbir zaman da düşünmeyeceğim" ifadelerini kullandı.
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