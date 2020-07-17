İsmail Saymaz, Cem Küçük'e karşı açtığı davayı kazandı: Bu parayı ne şekilde yiyelim?

17 Temmuz 2020 Cuma, 18:52

Gazeteci İsmail Saymaz, Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'e karşı açtığı davayı kazandı. Mahkeme Cem Küçük'ün, İsmail Saymaz'a 10 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. İsmail Saymaz bugün yaptığı paylaşımla, Küçük’ün 10 bin liralık tazminatı ödediğini açıkladı.

“Cem Küçük biraz daha paramı geciktirseydi, icra memuruyla kapıya dayanıp evdeki İhlas şofbeni sökecektim” diyen Saymaz şu ifadeleri kullandı: “Cem Küçük, açtığım tazminat davasında karar verilen 10 bin TL’lik tazminatımı nihayet ödedi. Bu parayı ne şekilde yiyelim? Nerede çarçur edelim? Nasıl har vurup harman savuralım? Tavsiye ve fikirlerinizi alayım” diye sordu.

NE OLMUŞTU?

Cem Küçük, İsmail Saymaz’ı defalarca hedef göstermişti. Küçük, ByLock’un patent sahibi David Keynes’le haber yapan Saymaz hakkında “Bylock MİT’in en hassas olduğu dosyadır. Teşkilatımız çok rahatsız. Tetikçi İsmail Saymaz Mehmet Baransu gibi ağır bedel ödeyecek” ifadelerini kullanmıştı.