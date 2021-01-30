İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a çok sert sözler: Utanmadan geçmişini sileceğini zannediyor
HaberTürk'te yayımlanan 'Enine Boyuna'ya telefonla katılan Pelikan Grubu'nun en tanınmış ismi Hilal Kaplan, programın moderatörü Hülya Hökenek, gazeteci İsmail Saymaz ve HaberTürk hakkında konuştu. Kaplan'ın konuşmasının ardından İsmail Saymaz sert ifadelerle cevap verdi.
Programda adının geçtiğini söyleyen Kaplan, "Cevap hakkımı kullanmak istiyorum" diyerek sosyal medya hesabından tweet attı. Tweeti gören Hökenek, Kaplan'ı programa bağladı.
Hilal Kaplan, ilk olarak Hülya Hökenek'i daha sonra İsmail Saymaz'ı hedef aldı. Son olarak Hülya Hökenek Hilal Kaplan'ı, "Hilal Hanım siz itibar suikastı yapıyorsunuz. Siz cevap hakkı sınırlarını aştınız. Size çok teşekkür ediyoruz" diyerek yayından aldı.
"PKK'YI ÖVEN TWEETLERİ ORTADA"
Kaplan'ın hattan alınmasının ardından konuşan İsmail Saymaz, "Hilal Kaplan çözüm sürecinde poşu bağlayan süreç bittikten sonra asker postalı giymiş bir kadın. Hilal Kaplan Taraf gazetesinin tetikçisi. Ben cemaatçilerin yüzüne konuşurken sesini çıkaramayan bir insan. Hilal Kaplan Fetullah Gülen için şiir yazmış bir insan. PKK ve Abdullah Öcalan'ı öven tweetleri hâlâ ortada. Utanmadan geçmişini silebileceğini sanıyor" dedi.
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