İspanya'da 24 saatte yine sadece 1 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

28 Mayıs 2020 Perşembe, 19:00

İspanya, virüs salgının ilk günlerinde 24 saat içinde binden fazla can kaybının yaşandığı durumdan iki günde iki can kaybına kadar gelmeyi başardı. Ülkedeki toplam can kaybı 27 bin 119’a kadar çıkmış olsa da İspanyollar iki günde sadece iki can kaybı yaşanmasını sevinçle karşıladı.

Son 7 gün içinde toplam 38 can kaybının açıklandığı ülkedeki toplam vaka sayısı ise 237 bin 906. Aktif vaka sayısının da yakalaşık 60 bin olduğu sanılan İspanya’da son olarak günlük vaka sayıları 500’ün altına inmişti.