İspanya’da bir yurttaş acil servisleri 9 bin kez aradı: Tutuklandı
İspanyol polisi, yaklaşık 9 bin kez acil servis telefonlarını arayan ve operatörlere hakaret eden adamı tutukladı.
Comercio gazetesinin haberine göre 49 yaşındaki adamın, 7 Mayıs'ta İspanya’nın Oviedo şehrinde, ulusal polise yapılan tüm çağrıları alan servis tarafından şikâyet edildikten sonra tutuklandığı bildirildi.
Daha sonra, 2019'dan bu yana aynı telefondan polis acil durum hattına 3 bin 787 ve 112'ye 4 bin 957 çağrı yapıldığı ortaya çıktı. Soruşturmanın ortaya koyduğu üzere, çağrıların hiçbiri acil yardım talebi ile ilgili değildi, tek amacın operatörlere hakaret etmek ve servislerin çalışmasını önlemek olduğu belirlendi.
Sputnik’in aktardığına göre, şüphelinin teşhis edilir edilmez tutuklanmasının ardından, sanık, operatörlerin bu tür aramaları durdurma ve acil durum hattını meşgul etmeme talebini defalarca görmezden geldiği için itaatsizlikle de suçlanıyor.
Bu suçlar doğrultusunda sanık, 3 ay ila 1 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
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