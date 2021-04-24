İsrail'den 1915 olaylarına ilişkin mesaj
İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lior Haiat 1915 olaylarına ilişkin açıklama yayınladı.
Walla News Diplomatik Muhabiri Barak Ravid, Twitter'dan paylaştığı iletisinde, İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lior Haiat'ın 1915 olaylarına ilişkin mesajını aktardı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan ABD yönetiminin aksine yaşananları bir 'trajedi' olarak tanımladı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından yayınlanan mesajda, "İsrail Devleti, Ermeni halkının yaşadığı trajediyi ve korkunç acıyı kabul ediyor. Bu tür olayların özellikle şu zamanda tekrarlanmamasını sağlamak bizlerin ve dünyadaki diğer ülkelerin sorumluluğundadır" ifadelerine yer verildi.
Israeli Foreign Ministry spokesman @LiorHaiat: The State of Israel recognizes the tragedy and terrible suffering of the Armenian people. At this time in particular, it is our responsibility, and that of other countries in the world, to ensure that such events are not repeated— Barak Ravid (@BarakRavid) April 24, 2021
ABD 'SOYKIRIM' DEDİ
ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili açıklamasında 'soykırım' sözcüğünü kullandı.
Biden açıklamasında, "Her yıl bu gün, Osmanlı döneminde yaşanan Ermeni soykırımında ölenleri anıyoruz" ifadelerine yer verdi.
ABD Kongresi'nin her iki kanadı da 2019 yılında 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan kararları kabul etmiş, son olarak her iki partiden 100’ün üzerinde üye Biden’a bir mektup göndererek 24 Nisan’daki açıklamasında sözde soykırımı resmen tanıma çağrısı yapmıştı.
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