İsrail'den 1915 olaylarına ilişkin mesaj

Walla News Diplomatik Muhabiri Barak Ravid, Twitter'dan paylaştığı iletisinde, İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lior Haiat'ın 1915 olaylarına ilişkin mesajını aktardı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan ABD yönetiminin aksine yaşananları bir 'trajedi' olarak tanımladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından yayınlanan mesajda, "İsrail Devleti, Ermeni halkının yaşadığı trajediyi ve korkunç acıyı kabul ediyor. Bu tür olayların özellikle şu zamanda tekrarlanmamasını sağlamak bizlerin ve dünyadaki diğer ülkelerin sorumluluğundadır" ifadelerine yer verildi.

Israeli Foreign Ministry spokesman @LiorHaiat: The State of Israel recognizes the tragedy and terrible suffering of the Armenian people. At this time in particular, it is our responsibility, and that of other countries in the world, to ensure that such events are not repeated