İsrail’e iptal, Mısır’a davet

23 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

İlk olarak geçen yıl mart ayında yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen I. Antalya Diplomasi Forumu, 18-20 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Edinilen bilgiye göre, forum için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yüzden fazla farklı isme davet mektubu gönderdi. Davet edilen isimler arasında Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü’nün de bulunduğu belirtiliyor.

Foruma katılacak isimler henüz resmen açıklanmazken halihazırda 40’tan fazla yabancı devlet ve hükümet başkanı ile dışişleri bakanının Antalya Diplomasi Forumu’na katılımlarını teyit ettikleri kaydedildi.

Açılışını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yapacağı forum kapsamında düzenlenecek panellerde Ortadoğu, Balkanlar, Güney Kafkasya, Asya, Afrika gibi bölgesel politikalara ilişkin enerji, terörizm, ayrımcılıkla mücadele, sığınmacılar gibi başlıklar tartışılacak. Daha önce Türkiye’nin gündeme getirdiği Doğu Akdeniz için bölgesel konferans önerisi de ayrıca bir panelde ele alınacak.

Müslüman Kardeşler destekli Muhammed Mursi’nin 2013’te askeri darbeyle devrilmesinin ardından Mısır’la ilişkileri fiilen koparan Ankara’dan, ilişkileri normalleştirmek için yılbaşından bu yana çeşitli mesajlar ve adımlar gelmişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile 10 Nisan’da “Ramazan tebriki” için telefonda görüşmüş, 5-6 Mayıs’ta da Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk Dışişleri heyeti, Kahire’de Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Sanad Loza başkanlığındaki heyetle görüşmüştü. Bu gelişmelerin ardından AKP’nin girişimiyle TBMM’de Mısır Dostluk Grubu da kurulmuştu.

Daha önce Antalya Diplomasi Forumu’na katılması için İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz’e gönderilen davet, İsrail ile Filistin arasında yükselen gerilimin ardından geri çekildi.