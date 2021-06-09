İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a ve ülkenin orta kesimindeki Humus iline saldırılar gerçekleştirdiği öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2021 Çarşamba, 06:16
İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi
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Suriye haber ajansı SANA'nın geçtiği son dakika haberde, İsrail'in Şam'a saldırı gerçekleştirdiği iddia edildi. Şam'da şiddetli seslerin duyulduğu öne sürülen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz İsrail'e ait düşman hedeflere karşı koyuyor." ifadesine yer verildi.

El-İhbariye Es Suriye televizyon kanalı da İsrail'in, Lübnan hava sahası yönünden, Humus'a da benzer saldırı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

İsrail'den ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Şam ve Humus'ta Suriye ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki yabancı gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.

Suriye yönetimi, İsrail'in 17 Mart, 28 ve 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.


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