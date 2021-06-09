İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi
İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a ve ülkenin orta kesimindeki Humus iline saldırılar gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Suriye haber ajansı SANA'nın geçtiği son dakika haberde, İsrail'in Şam'a saldırı gerçekleştirdiği iddia edildi. Şam'da şiddetli seslerin duyulduğu öne sürülen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz İsrail'e ait düşman hedeflere karşı koyuyor." ifadesine yer verildi.
El-İhbariye Es Suriye televizyon kanalı da İsrail'in, Lübnan hava sahası yönünden, Humus'a da benzer saldırı gerçekleştirdiğini öne sürdü.
İsrail'den ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
Şam ve Humus'ta Suriye ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki yabancı gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.
Suriye yönetimi, İsrail'in 17 Mart, 28 ve 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- LGS sorularında yayınevi skandalı! İşte ayrıntılar...
- Banka kredilerinde yeni dönem
- Mahkemeden Ezgi Mola kararı
- Peker konuştu ilk itiraf ortaya çıktı
- 'AKP'de 20'ye yakın vekil istifa edecek' iddiası
- 'Türkiye'deki uyuşturucu baronu kilit isimlerden biri'
- Peker'in işaret ettiği Paramount Hotel'de neler yaşandı?
- Pahalı hediyelerin belgeleri varmış
- Pfizer/BioNTech aşısında sevindiren gelişme
- Düğün dayağında akıl almaz savunma