İsrailli diplomat: ‘Deniz anlaşması arayışımız yok’

17 Mayıs 2020 Pazar, 06:00

İsrailli bir diplomat, Türkiye’yle deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik bir anlaşmanın gündemde olmadığını belirtirken, İsrail’in Doğu Akdeniz’de Yunanistan, GKRY ve Mısır’la Doğu Akdeniz gazının Avrupa’ya ulaştırılmasını amaçlayan EastMed projesi temelindeki “stratejik ittifakına” bağlı olduğunu söyledi.

İsrailli diplomat, 5 ülkenin bir araya geldiği toplantının, zaten İsrail’in dışındaki bir oluşum olduğunu, bu toplantıya İsrail’in katılmayışından Türkiye’yle deniz yetki anlaşması yapmak istediği sonucunun çıkarılmasının doğru olmadığını belirtti.

İsrail’in kamu diplomasisini yürüten sosyal medya hesabı üzerinden geçen hafta atılan “Türkiye’yle diplomatik ilişkilerden gurur duyuyoruz” tweet mesajının 5 ülkenin toplantısıyla ilgisi olmadığını vurgulayan İsrailli diplomat, “İsrail hükümeti, Türkiye’yle ikili ilişkilerin normalleştirilmesinden memnuniyet duyar.

Ancak Türkiye ile İsrail arasındaki kıta sahanlığını kapsayan deniz yetki alanı anlaşması hiçbir şekilde masada değil ve hiçbir zaman gündeme gelmedi” ifadelerini kullandı.

İsrailli diplomat, İsrail’in GKRY ile yaptığı münhasır ekonomik bölge anlaşmasına bağlı olduğunu vurguladı. İsrailli diplomat, “Türkiye’yle ciddi anlaşmazlıkları olan birçok ülke halen Ankara’yla büyükelçi seviyesinde tam diplomatik ilişkilere sahip” diyerek, ilişkilerdeki normalleşme için ilk göstergenin karşılıklı büyükelçi ataması olacağına işaret etti.