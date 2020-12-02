İstanbul Film Festivali 'Eşit Bir Hayat: Aralık Seçkisi'yle 2020'ye veda edecek

02 Aralık 2020 Çarşamba, 09:35

"La Llorona"

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali’nin çevrimiçi gösterimleri, yılın son seçkisi ve Sinemada İnsan Hakları Yarışması’yla 2020 yılına veda edecek.

"Tengo Miedo Torero"



"Eşit Bir Hayat: Aralık Seçkisi" başlıklı program 4–24 Aralık arasında Türkiye’de ilk kez gösterilecek 21 filmi ağırlayacak. Zorlu Holding’in "Eşit Bi’ Hayat" adlı çeşitlilik ve kapsayıcılık odaklı toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı kapsamında desteklen seçkide eşitlik, çeşitlilik, paylaşım, diyalog konularına odaklanan filmler gösterilecek.

"Pari"

Filmler filmonline.iksv.org adresinden çevrimiçi görülebilecek. Biletler aynı adresten 2 Aralık Çarşamba saat 10.30’da satışa sunulacak. Bileti alınan filmler, gösterime açık kaldıkları beş gün boyunca izlenebilecek. Her gün 21.00’de bir film gösterime açılacak ve 5 gün sonra 21.01’de gösterimden ve sistemden kalkacak.

"Women’s Day – Daughters of the Russian Revolution"



SİNEMADA İNSAN HAKLARI YARIŞMASI

Tema Sponsoru Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun desteklediği Sinemada İnsan Hakları Yarışması da seçki kapsamında yer alacak. 5 bin Avro para ödülü için on film yarışacak.

"Made in Bangladesh"



14 yıldır İstanbul Film Festivali’nde ödülü verilen Sinemada İnsan Hakları Yarışması’nın kazananı bu yıl Halk Jürisi tarafından yapılacak çevrimiçi oylamayla belirlenecek.

Halk Ödülü anketi 5 Aralık 28 Aralık arasında oylamaya açık olacak.

Kazanan film 29 Aralık’ta açıklanacak.

Oylamaya şu adresten katılım sağlanabilir: http://anket.iksv.org/filmhalkodulu/

"Valley of Souls"



"Eşit Bir Hayat: Aralık Seçkisi"nde gösterilecek filmler ise şöyle: