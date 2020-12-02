İstanbul Film Festivali 'Eşit Bir Hayat: Aralık Seçkisi'yle 2020'ye veda edecek
39. İstanbul Film Festivali, "Eşit Bir Hayat: Aralık Seçkisi"nde Türkiye’de ilk kez gösterilecek 21 filmi izleyiciyle buluşturacak.
"La Llorona"
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali’nin çevrimiçi gösterimleri, yılın son seçkisi ve Sinemada İnsan Hakları Yarışması’yla 2020 yılına veda edecek.
"Tengo Miedo Torero"
"Eşit Bir Hayat: Aralık Seçkisi" başlıklı program 4–24 Aralık arasında Türkiye’de ilk kez gösterilecek 21 filmi ağırlayacak. Zorlu Holding’in "Eşit Bi’ Hayat" adlı çeşitlilik ve kapsayıcılık odaklı toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı kapsamında desteklen seçkide eşitlik, çeşitlilik, paylaşım, diyalog konularına odaklanan filmler gösterilecek.
"Pari"
Filmler filmonline.iksv.org adresinden çevrimiçi görülebilecek. Biletler aynı adresten 2 Aralık Çarşamba saat 10.30’da satışa sunulacak. Bileti alınan filmler, gösterime açık kaldıkları beş gün boyunca izlenebilecek. Her gün 21.00’de bir film gösterime açılacak ve 5 gün sonra 21.01’de gösterimden ve sistemden kalkacak.
"Women’s Day – Daughters of the Russian Revolution"
SİNEMADA İNSAN HAKLARI YARIŞMASI
Tema Sponsoru Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun desteklediği Sinemada İnsan Hakları Yarışması da seçki kapsamında yer alacak. 5 bin Avro para ödülü için on film yarışacak.
"Made in Bangladesh"
14 yıldır İstanbul Film Festivali’nde ödülü verilen Sinemada İnsan Hakları Yarışması’nın kazananı bu yıl Halk Jürisi tarafından yapılacak çevrimiçi oylamayla belirlenecek.
Halk Ödülü anketi 5 Aralık 28 Aralık arasında oylamaya açık olacak.
Kazanan film 29 Aralık’ta açıklanacak.
Oylamaya şu adresten katılım sağlanabilir: http://anket.iksv.org/filmhalkodulu/
"Valley of Souls"
"Eşit Bir Hayat: Aralık Seçkisi"nde gösterilecek filmler ise şöyle:
- 04 Aralık Cuma 21.00 – 9 Aralık Çarşamba 21.01: “Vitalina Varela” / Pedro Costa / Portekiz
- 05 Aralık Cumartesi 21.00 – 10 Aralık Perşembe 21.01: “Ağlayan Kadın” (La llorona) / Jayro Bustamante / Guatemala, Fransa
- 06 Aralık Pazar 21.00 – 11 Aralık Cuma 21.01: “Margaret Atwood: Sözcüklerin Gücü” (Margaret Atwood: A Word After a Word After a Word Is Power) / Nancy Lang, Peter Raymont / Kanada
- 07 Aralık Pazartesi 21.00 – 12 Aralık Cumartesi 21.01: “Antigone” / Sophie Deraspe / Kanada
- 08 Aralık Salı 21.00 – 13 Aralık Pazar 21.01: “Hurma Zamanı” (Xurmalar Yetişen Vaxt) / When the Persimmons Grew / Hilal Baydarov / Azerbaycan, Avusturya
- 09 Aralık Çarşamba 21.00 – 14 Aralık Pazartesi 21.01: “Indianara” / Marcelo Barbosa & Aude Chevalier-Beaumel / Brezilya
- 10 Aralık Perşembe 21.00 – 15 Aralık Salı 21.01: “Peri” (Pari) / Siamak Etemadi / Yunanistan, Fransa, Hollanda, Bulgaristan
- 11 Aralık Cuma 21.00 – 16 Aralık Çarşamba 21.01: “Omar ve Biz” (Omar and Us) / Maryna Gorbach Er, Mehmet Bahadır Er / Türkiye
- 12 Aralık Cumartesi 21.00 – 17 Aralık Perşembe 21.01: “Moffie” / Oliver Hermanus / Güney Afrika, İngiltere
- 13 Aralık Pazar 21.00 – 18 Aralık Cuma 21.01: “Kimliği Belli Oldu” (Sin Señas Particulares) / Identifying Features / Fernanda Valadez / Meksika, İspanya
- 14 Aralık Pazartesi 21.00 – 19 Aralık Cumartesi 21.01: “Çöl Sokağı No: 143” (143 Rue du Désert) / 143 Sahara Street / Hassen Ferhani / Cezayir, Fransa, Katar
- 15 Aralık Salı 21.00 – 20 Aralık Pazar 21.01: “Made in Bangladesh” / Rubaiyat Hossain / Bangladeş, Fransa, Danimarka, Portekiz
- 16 Aralık Çarşamba 21.00 – 21 Aralık Pazartesi 21.01: “Rus Devriminin Kızları” (Women’s Day – Daughters of the Russian Revolution) / Dolya Gavanski / İngiltere, Almanya, Rusya, Bulgaristan
- 17 Aralık Perşembe 21.00 – 22 Aralık Salı 21.01: “Görünmezler” (Kaghaz-pareh ha – The Unseen) / Behzad Nalbandi / İran
- 18 Aralık Cuma 21.00 – 23 Aralık Çarşamba 21.01: “Ağabey” (Moothon – The Elder One) / Geethu Mohandas / Hindistan
- 19 Aralık Cumartesi 21.00 – 24 Aralık Perşembe 21.00: “Onca Ruh” (Tantas Almas – Valley of Souls) / Nicolás Rincón Gille / Kolombiya, Belçika, Brezilya, Fransa
- 20 Aralık Pazar 21.00 – 25 Aralık Cuma 21.01: “Çalışan Kadınlar” / (Filles de joie – Working Girls) / Frédéric Fonteyne, Anne Paulicevich / Fransa, Belçika
- 21 Aralık Pazartesi 21.00 – 26 Aralık Cumartesi 21.01: “Unutulan” (Zabuti – The Forgotten) / Daria Onyshchenko / Ukrayna, İsviçre
- 22 Aralık Salı 21.00 – 27 Aralık Pazar 21.01: “Kuzu” / (L’Agnello – The Lamb) / Mario Piredda / İtalya
- 23 Aralık Çarşamba 21.00 – 28 Aralık Pazartesi 21.01: “Korkuyorum Torero” (Tengo Miedo Torero – My Tender Matador) / Rodrigo Sepúlveda / Şili, Arjantin, Meksika
- 24 Aralık Perşembe 21.00 – 29 Aralık Salı 21.01: “Neden mi Zıplıyorum?” / (The Reason I Jump) / Jerry Rothwell / ABD, İngiltere
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