İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma Ve Ulusal Belgesel Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 9-20 EKİM 2020 düzenlenen 39. İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma ve Ulusal Belgesel Yarışması ödülleri dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2020 Çarşamba, 12:25
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İKSV tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 39. İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma ve Ulusal Belgesel Yarışması ödülleri 20 Ekim Salı akşamı Salon İKSV’de yapılan törenle sahiplerini buldu. Uluslararası Yarışma’ya 12, Ulusal Belgesel Yarışması’na 11 film katıldı.

Sinemalara geri dönen festivalin programında yer alan filmlerin gösterimleri 12 gün boyunca hem Cinemaximum City’s Nişantaşı ve Kadıköy Sinemalarında hem de filmonline.iksv.org üzerinde çevrimiçi yapıldı.

Uluslararası Yarışma

  • Altın Lale En İyi Film

Atlantis / Valentyn Vasyanovych (Ukrayna)

  • Jüri Özel Ödülü

Denizaltısı da Olsun İsteyen Cam Temizleyici / Window Boy Would Also Like to Have A Submarine / Alex Piperno (Uruguay, Arjantin, Brezilya, Hollanda, Filipinler)

  • Mansiyon

Camila Morrone (Mickey ve Ayı / Mickey and the Bear)

  • Halk Ödülü

Oğul–Ana / Son–Mother / Mahnaz Mohammadi (İran, Çek Cumhuriyeti)

Ulusal Belgesel Yarışması

  • En İyi Belgesel

Maddenin Halleri / Deniz Tortum

  • Mansiyon

Mimaroğlu / Serdar Kökçeoğlu

  • Mansiyon

Ah Gözel İstanbul / Zeynep Dadak

Uluslararası Yarışma FIPRESCI Ödülü

Atlantis / Valentyn Vasyanovych (Ukrayna )


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