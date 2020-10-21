İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma Ve Ulusal Belgesel Yarışması ödülleri sahiplerini buldu
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 9-20 EKİM 2020 düzenlenen 39. İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma ve Ulusal Belgesel Yarışması ödülleri dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
İKSV tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 39. İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma ve Ulusal Belgesel Yarışması ödülleri 20 Ekim Salı akşamı Salon İKSV’de yapılan törenle sahiplerini buldu. Uluslararası Yarışma’ya 12, Ulusal Belgesel Yarışması’na 11 film katıldı.
Sinemalara geri dönen festivalin programında yer alan filmlerin gösterimleri 12 gün boyunca hem Cinemaximum City’s Nişantaşı ve Kadıköy Sinemalarında hem de filmonline.iksv.org üzerinde çevrimiçi yapıldı.
Uluslararası Yarışma
- Altın Lale En İyi Film
Atlantis / Valentyn Vasyanovych (Ukrayna)
- Jüri Özel Ödülü
Denizaltısı da Olsun İsteyen Cam Temizleyici / Window Boy Would Also Like to Have A Submarine / Alex Piperno (Uruguay, Arjantin, Brezilya, Hollanda, Filipinler)
- Mansiyon
Camila Morrone (Mickey ve Ayı / Mickey and the Bear)
- Halk Ödülü
Oğul–Ana / Son–Mother / Mahnaz Mohammadi (İran, Çek Cumhuriyeti)
Ulusal Belgesel Yarışması
- En İyi Belgesel
Maddenin Halleri / Deniz Tortum
- Mansiyon
Mimaroğlu / Serdar Kökçeoğlu
- Mansiyon
Ah Gözel İstanbul / Zeynep Dadak
Uluslararası Yarışma FIPRESCI Ödülü
Atlantis / Valentyn Vasyanovych (Ukrayna )
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