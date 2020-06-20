İstanbul Havalimanı'ndan çalışanlarına tepki çeken test

20 Haziran 2020 Cumartesi, 16:19

İstanbul Havalimanı 'nın işletmecisi olan İGA'da çalışan tüm personele kişilik envanteri testi yapıldı. Testte çalışanların dini inançlarının sorgulandığı sorular tartışma yarattı.

Çalışanların dini inançlarının da sorgulandığı testin hangi amaçla yapıldığı ise açıklanmadı.

Testte, çalışanlara 'doğru-yanlış' şıkları verilerek şöyle sorular soruldu: Kıyamet gününe inanıyorum, haftada birkaç kez Kuran okurum, hocaların okuyup üflemesi hastalığı iyileştirir...



Airporthaber’in ulaştığı bazı sorular şöyle:

“Haftada birkaç kez Kuran okurum”

“Hocaların dua okuyup üflemesi hastalığı iyileştirir”

“Ahirete inanırım”

“Kuran’ın buyurdukları bir bir çıkmaktadır”

“Kıyamet gününe inanıyorum”

“Bence insan hiçbir zaman içkiyi ağzına almamalıdır”

“Sadece tek bir dinin doğruluğuna inananlara tahammül edemem”

Çalışanlardan bu sorulara ‘doğru’ ya da ‘yanlış’ diye yanıt vermesi istendi.

Kaynak: Airport