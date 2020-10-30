İstanbul için sarı alarm verildi

30 Ekim 2020 Cuma, 08:14

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Kırşehir, Yozgat, Amasya, Samsun, Çorum, Tunceli, Bingöl, Erzurum ve Kars çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL VE 8 İLE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji’den yapılan açıklamada “30.10.2020 Cuma günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Marmara'nın doğusu (Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik) ile zamanla Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde (Düzce, Zonguldak, Bartın) kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul'un Anadolu Yakasının kuzey kesimleri ile Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Kaynarca ve Ferizli ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

SARI VE TURUNCU ALARM VERİLDİ

Öte yandan Meteoroloji’nin MeteoUyarı sistemine göre Antalya, Kocaeli, Zonguldak, Yalova, Bilecik, Bursa, İstanbul, Sakarya ile Bartın için sarı, Burdur ve Isparta için de turuncu alarm verildi.

Uyarıların bugün için geçerli olduğu kaydedilirken gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı ifade edildi.

SARI VE TURUNCU ALARM NEDİR?

Meteoroloji, sarı alarm için yaptığı açıklamada “Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır”, turuncu alarm için yaptığı açıklamada ise “Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir” ifadelerini kullanmıştı.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Meteoroloji’nin bölgelere göre hava durumunda ise şöyle denildi:

* Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğusu ile yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

* Ege: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Güney Ege kıyıları, Kütahya, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri ile yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

* Akdeniz: Parçalı, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta ve Antalya’nın doğu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2)olması bekleniyor.

* Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

* Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Çorum çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

* Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, bu gece saatlerinde Bingöl çevreleri ile yarın Tunceli, Bingöl, Erzurum ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.