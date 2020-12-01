İstanbul, İzmir'i yalnız bırakmıyor: 120 ailenin 1 yıllık kirası İmamoğlu'ndan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim'de meydana gelen İzmir depreminde evleri zarar gören vatandaşların barınma ihtiyaçları için başlatılan 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına 1 milyon 200 bin lira destekte bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yardımları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti.
İzmir depreminde evleri zarar gören vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına İstanbul'dan destek geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iştirak şirketleri vasıtasıyla kampanyaya 1 milyon 200 bin lira nakdi destekte bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasına İBB iştirak şirketleri 1.200.000 TL nakdi yardımda bulunarak 120 ailenin 1 yıllık kirasını karşılamıştır. İzmir ile dayanışmayı her daim yüksek tutacağız. #izmirzamanı" ifadelerini kullandı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de verdikleri destekten ötürü Başkan İmamoğlu'na teşekkürlerini ileterek, "İzmirliler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sn. Ekrem İmamoğlu Başkanımızın bu katkısını hiçbir zaman unutmayacak. İstanbul'a 4.407.284 teşekkür gönderiyoruz. Her şeyin çok güzel olacağına artık daha çok inanıyoruz" dedi.
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