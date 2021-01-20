İstanbul Kapalıçarşı'da altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 444,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.951,00 lira oldu.

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2021 Çarşamba, 12:52
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İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:


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