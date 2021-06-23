İstanbul merkezli 3 ilde IŞİD operasyonu:  32 şüpheli gözaltında

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
23 Haziran 2021 Çarşamba, 07:22
İstanbul merkezli 3 ilde IŞİD operasyonu:  32 şüpheli gözaltında
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Aydın ve Sivas'ta bugün saat 00.00'da terör örgütü IŞİD'e yönelik 39 adrese operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon anı kameralarca görüntülendi.

Öte yandan, operasyon düzenlenen adeselerden biri Pendik Yeniasır Caddesi üzerinde bulunan 4 karlı bir apartmanın 2. katı, bir diğer adres ise Kâğıthane Yahya Kemal Mahallesi Ağrı Sokak'ta buluna bir adresti. Baskında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon anları kameralarca görüntülenirken, Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


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