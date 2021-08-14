İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın taşınmasına tepki gösterildi

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 04:00

Kadıköy’ün sembol yapılarından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın bulunduğu Haldun Taner Sahnesi binası depreme dayanıksız raporu olduğu için restore edilmek üzere boşaltıldı. Restorasyonun üç yıl sürmesi planlanırken yaklaşık 1500 öğrencinin eğitim gördüğü İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın nereye taşınacağı ile ilgili açık bir bilgi verilmemişti.

İstanbul Üniversitesi, Kadıköy’de Haldun Taner Sahnesi’nde yer alan devlet konservatuvarının 4 bin 250 metrekare kapalı, bin metrekare açık olmak üzere toplam 5 bin 250 metrekarelik alana sahip yeni bir binaya taşınacağını açıklamıştı.

Binanın, Maltepe Gülsuyu’nda olacağına dair bilgiler gelmesi üzerine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Veli İnisiyatifi, Maltepe’de sıradan bir binada eğitim görülmemesi ve karardan vazgeçilmesi için change.org’da imza kampanyası başlattı. Kampanyanın açıklamasında, “İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, ruhuna ve konumuna uygun olmayan, Gülsuyu’nda kiralanan sıradan bir binada eğitimine devam edemez, etmemelidir” ifadelerine yer verildi. Kampanyada bine yakın imza toplandı.

‘YETKİLİLERDEN SES YOK’

Sonuç olarak veli inisiyatifinden tiyatro sanatçısı Ayşegül Yalçıner, “Maltepe Gülsuyu E5 kenarında kalorifer kazanı dahi olmayan bir plaza. Ön sözleşme imzalanmış. İki aylık tadilata ihtiyaç var. Lakin imzalar atıldığından beri hiçbir tadilat yok binada. Okul açılacak mı, başka bina bulunacak mı, hiç bilgi yok maalesef. Biz sosyal medyadan ses çıkarmaya çalışıyoruz ama yetkililerden açıklama yok. Sürgüne gönderilmiş gibi hissediyor veliler. Birkaç öğretmenden (matematik, Türkçe, sosyal, fen bilgiler) sağlık nedeniyle okulda çalışmaya devam etmeyecekleri bilgisi geldi. Öğretmenler ayrılırsa eğitim kalitesi düşer diye düşünüyoruz. Lokasyon olarak hiç merkezi değil bina. Metrodan 10 dakika yürüme mesafesi... Etrafında Kuran kursu ve sanayi mahallesi var. Akşam ders bitiminde 10 yaşındaki öğrencilerin o yolu yürümesi mümkün değil. Okulun servisi de yok. Şile’den, Sarıyer’den gelen öğrenciler var. Hâlâ kara kara düşünüyoruz” diyor.