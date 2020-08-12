İstanbul Valisi Yerlikaya'dan denetim açıklaması

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 13:41

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak il genelindeki denetimler hakkında bilgilendirme yaptı.

İstanbul'daki rakamları açıklayan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"İstanbul’da dün #SağlıkİçinHepimizİçin 19 ayrı başlıkta 23.014 denetim ve rehberlik çalışması yapıldı.

438 adli ve idari işlem uygulandı.

Hafta boyunca her gün bir alana odaklı denetimlerimiz devam edecek.

Görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.????

#MaskeMesafeTemizlik"