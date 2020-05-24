İstanbul'da avlusu ve çevresi müsait olan camilerde cuma namazı kılınabilecek
İstanbul'da avlusu ve çevresi müsait olan camilerde cuma namazı kılınabilecekİstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, "İnşallah önümüzdeki hafta, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fetih günü gibi değerli bir zamanda yeniden cuma namazlarımızı belirli camilerimizin avlularında kılmaya başlayacağız." dedi.
İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, 29 Mayıs'ta
belirli camilerin avlularında yeniden cuma namazının kılınmaya başlanacağını
söyledi.
Prof. Dr. Maşalı, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İstanbul Şubesi
çalışanlarıyla Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde belirlenen evlere giderek
çocuklara içinde giysi yardım çeki, çikolata ve TDV'nin çocuklara yönelik
kitaplarından oluşan hediye paketlerini dağıttı.
Etkinlik hakkında basın mensuplarına açıklama yapan Prof. Dr.
Maşalı, TDV İstanbul Şubesi olarak gerçekleştirdikleri yardım faaliyetlerinin
çocuklara yönelik ayağını bugün tamamladıklarını belirtti.
Bayramların çocukların neşesiyle belli olduğunu ifade eden
Maşalı, "Yaşanan bu salgın süresince çocuklarımız evlere kapandılar.
Mahzun geçiriyorlar günlerini. Dolayısıyla onların bu süreçte sevinçlerini
artırmak için özellikle ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin çocuklarına yardım
çekleri takdim ediyoruz. Biz de bugün bütün arkadaşlarımızla birlikte
sahadayız. Onların sevinçlerine bizzat tanışıklık etmiş oluyoruz." dedi.
Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, İstanbul'da sadece avlusu ve çevresi müsait olan
camilerde cuma namazı kılınacağını söyledi.
Cuma namazının 29 Mayıs'ta kılınmaya başlayacağını hatırlatan
Maşalı, "İnşallah önümüzdeki hafta, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fetih günü
gibi değerli bir zamanda yeniden cuma namazını belirli camilerimizin
avlularında kılmaya başlayacağız. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığımızdan
gelecek açıklamalar doğrultusunda planlamalarımızı yapıyoruz. Cuma namazlarımız
camilerimizin iç değil, dış mekanlarında kılınacak. Dolayısıyla sadece avlusu
ve çevresi müsait olan camilerimizde cuma namazlarımızı kılacağız." diye
konuştu.
"ŞADIRVANLAR KAPALI OLACAK,
SECCADELERİNİZLE GELİN"
Cuma namazı için camilere gelecek vatandaşlara uyarılarda
bulunan Prof. Dr. Maşalı, "Vatandaşlarımızdan istirhamımız cuma namazına
gelirken şahsi seccadelerini getirsinler. Abdestlerini alıp gelsinler çünkü
şadırvanlar kapalı olacak. Camilerde abdest alma imkanı bulamayacaklar."
ifadelerini kullandı.
Toplu halde bir arada bulunan sürenin kısaltılması açısından
cuma namazının sünnetlerinin camilerde eda edilmeyeceğini belirten Prof. Dr.
Maşalı, şu bilgileri verdi:
"Cuma namazını hutbenin okunması ve farzın kılınmasının
ardından dua ederek bitirip camilerimizden dağılacağız. Vatandaşlarımız farzdan
sonraki sünnetleri evlerinde eda edecekler. Bu konuda vatandaşlarımızdan
anlayış bekliyoruz. Camiye gelirken de cuma bittikten sonra dağılırken de
görevlilerimizin yaptığı talimatlar çok önemli. Yığılmalar olmaması açısında
görevlilerimizin talimatlarına uymaları konusundan vatandaşlarımızdan özel
destek bekliyoruz."
Çocuklara yönelik yaz Kur'an kurslarının açılmasıyla ilgili
netleşen bir durum olmadığına değinen İstanbul İl Müftüsü Prof. Maşalı, bu
konuda kararın Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı görüşleri doğrultusunda
alınabileceğini kaydetti.
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