İstanbul'da eğitim uçağı düştü!
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde uçuş yapan bir eğitim uçağı düştü. Uçağın düşme sebebi ve ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Uçağın Hezarfen Havaalanı'ndan kalktğı bildirildi. İstanbul Valiliği; Uçağın pilotaj lisans öğrencisi (B.N), yaralı olarak kurtarılmıştır.
İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan bir eğitim uçağı Büyükçekmece'de düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Enkazdan çıkarılan pilotun durumunun ağır yaralı olduğu öğrenildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan ilk açıklamada uçağın motor arızası nedeniyle düştüğü bildirildi.
Henüz belirlenemeyen bir sebeple düşen özel bir şirkete ait eğitim uçağına ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi. Büyükçekmece Gölü kıyısına düşen uçak, bölgedeki boş bir araziye çakıldı. Uçağın pilotu, canlı yayında yaralı olarak enkazdan çıkarıldı. Sağlık ekipleri pilota ilk müdahaleyi kazanın gerçekleştiği arazide yaptı.
"MANEVRA YAPMASAYDI, TEM'E DÜŞECEKTİ"
Görgü tanıkları uçağın düşmesinin ardından patlama ya da yangın olmadığını söyledi. Kazayı görenlerden Mehmet Mert, ''Uçak manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti'' dedi.
"MOTOR ARIZASI NEDENİYLE DÜŞTÜ"
Öte yandan İstanbul Valiliği tarafından konuyla ilgili olarakaçıklama yapıldı. Yapılan açıklamada uçağın motor arızası yaşadığı ve bu nedenle düştüğü kaydedildi. Uçağın içinde bulunan pilotaj öğrencisinin ise ağır yaralı olduğu aktarıldı.
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