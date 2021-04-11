İstanbul’da kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehirdeki koronavirüs aşılamasına ilişkin son durumu paylaştı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehirdeki koronavirüs aşılmasına ilişkin son durumu açıkladı.
Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul’umuzda toplam 2.814.919 olmak üzere 1.doz 1.661.010 , 2.doz 1.153.909 aşı yapıldı. 65 yaş ve üstü büyüklerimizin aşı olma oranı %81,2’ye ulaştı. 15 gün gibi kısa bir sürede 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın %46,4’üne aşı yapıldı. Mücadelede en büyük gücümüz aşı"
#İstanbul’umuzda— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 11, 2021
toplam 2.814.919 olmak üzere
1.doz 1.661.010
2.doz 1.153.909
aşı yapıldı????
65 yaş ve üstü büyüklerimizin
aşı olma oranı
%81,2’ye ulaştı
15 gün gibi kısa bir sürede
60-64 yaş grubundaki
vatandaşlarımızın
%46,4’üne aşı yapıldı
Mücadelede en büyük gücümüz #AŞI pic.twitter.com/LsPdFoaeXx
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