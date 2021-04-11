İstanbul’da kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?

11 Nisan 2021 Pazar, 14:14

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehirdeki koronavirüs aşılmasına ilişkin son durumu açıkladı.

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’umuzda toplam 2.814.919 olmak üzere 1.doz 1.661.010 , 2.doz 1.153.909 aşı yapıldı. 65 yaş ve üstü büyüklerimizin aşı olma oranı %81,2’ye ulaştı. 15 gün gibi kısa bir sürede 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın %46,4’üne aşı yapıldı. Mücadelede en büyük gücümüz aşı"

#İstanbul’umuzda

toplam 2.814.919 olmak üzere

1.doz 1.661.010

2.doz 1.153.909

aşı yapıldı????



65 yaş ve üstü büyüklerimizin

aşı olma oranı

%81,2’ye ulaştı



15 gün gibi kısa bir sürede

60-64 yaş grubundaki

vatandaşlarımızın

%46,4’üne aşı yapıldı



Mücadelede en büyük gücümüz #AŞI pic.twitter.com/LsPdFoaeXx — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 11, 2021



