İstanbul’da kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehirdeki koronavirüs aşılamasına ilişkin son durumu paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
11 Nisan 2021 Pazar, 14:14
İstanbul’da kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?
Abone Ol google-news

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehirdeki koronavirüs aşılmasına ilişkin son durumu açıkladı.

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: 

"İstanbul’umuzda toplam 2.814.919 olmak üzere 1.doz 1.661.010 , 2.doz 1.153.909 aşı yapıldı. 65 yaş ve üstü büyüklerimizin aşı olma oranı %81,2’ye ulaştı. 15 gün gibi kısa bir sürede 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın %46,4’üne aşı yapıldı. Mücadelede en büyük gücümüz aşı" 



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler