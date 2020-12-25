İstanbul'da merak uyandıran ambulans konvoyunun nedeni belli oldu
İstanbul'da konvoy halinde siren çalarak ilerleyen ambulanslar panik yarattı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişleri merak uyandıran ambulansların yeni alınan araçlar olduğu bildirildi.
İstanbul'da kısıtlama nedeniyle boş olan yollarda ambulansların siren sesleri yankılandı. Ankara Akyurt'ta bulunan Sağlık Bakanlığı'na ait depodan yola çıkan 61 ambulansın yeni alınan araçlar olduğu bildirildi.
Ambulansların, D-100 kara yolunu takip ederek Bakırköy'de bulunan 112 Kontrol Merkezine gittiği belirtildi.
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