İstanbul'da merak uyandıran ambulans konvoyunun nedeni belli oldu

İstanbul'da konvoy halinde siren çalarak ilerleyen ambulanslar panik yarattı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişleri merak uyandıran ambulansların yeni alınan araçlar olduğu bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2020 Cuma, 01:51
İstanbul'da merak uyandıran ambulans konvoyunun nedeni belli oldu
Abone Ol google-news

İstanbul'da kısıtlama nedeniyle boş olan yollarda ambulansların siren sesleri yankılandı. Ankara Akyurt'ta bulunan Sağlık Bakanlığı'na ait depodan yola çıkan 61 ambulansın yeni alınan araçlar olduğu bildirildi.

Ambulansların, D-100 kara yolunu takip ederek Bakırköy'de bulunan 112 Kontrol Merkezine gittiği belirtildi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler