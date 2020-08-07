İstanbul'daki hastanede yangın!

07 Ağustos 2020 Cuma, 22:14

Yangın, saat 21.00 sıralarında Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi iki katlı yönetim binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Çatı boşluğunda yoğunlaşan duman hastaları etkilemeden tahliye edildi.

