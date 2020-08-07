İstanbul'daki hastanede yangın!
Üsküdar'daki İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin iki katlı yönetim binasının çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangın, saat 21.00 sıralarında Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi iki katlı yönetim binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.
Bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Çatı boşluğunda yoğunlaşan duman hastaları etkilemeden tahliye edildi.
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