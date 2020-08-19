İstanbullular dikkat! Sağanaklar yarın başlıyor
Türkiye yarından itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına giriyor ve özellikle Türkiye'nin kuzey kesimleri yağışlardan etkilenecek. İstanbul'da da yarın ve cuma günü yağışların etkili olması bekleniyor. İşte hava durumuna dair son tahminler...
Türkiye’nin kuzey kesimlerini etkisi altına alacak olan sağanak, sıcakları bir nebze de olsa hafifletecek.
Perşembe ve cuma günü Marmara Bölgesi’nde görülecek yağışlar hafta sonu doğu bölgelere kayacak.
SAĞANAK YAĞIŞ GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:
Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu,
Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Erzurum’un kuzeydoğu kesimleri ile gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,
Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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