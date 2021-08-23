İstanbulspor'da Cem Bağcı ile yollar ayrıldı

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:17

TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Cem Bağcı ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada " Teknik Direktörümüz Cem Bağcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cem Bağcı ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Sezona Cem Bağcı yönetiminde başlayan İstanbulspor, Manisa FK'ya 4-3, Ümraniyespor'a ise 2-0 yenilerek kötü bir başlangıç yapmıştı.

Teknik Direktörümüz Cem Bağcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Cem Bağcı ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/sVEcwZp1Ov — İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) August 23, 2021







