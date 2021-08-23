İstanbulspor'da Cem Bağcı ile yollar ayrıldı
İstanbulspor, yeni teknik direktörü Cem Bağcı'nın görevine son verdi.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Cem Bağcı ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada " Teknik Direktörümüz Cem Bağcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cem Bağcı ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Sezona Cem Bağcı yönetiminde başlayan İstanbulspor, Manisa FK'ya 4-3, Ümraniyespor'a ise 2-0 yenilerek kötü bir başlangıç yapmıştı.
Teknik Direktörümüz Cem Bağcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.— İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) August 23, 2021
Cem Bağcı ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/sVEcwZp1Ov
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