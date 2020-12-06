İşte 2020'nin en iyi atletleri!
Dünya Atletizm Birliği (WA) tarafından verilen "Yılın Atleti Ödülü"nü, erkeklerde İsveçli Armand Duplantis, kadınlarda ise Venezuelalı Yulimar Rojas kazandı.
Dünya Atletizm Birliği (WA) tarafından verilen "Yılın Atleti Ödülü"nü, erkeklerde İsveçli Armand Duplantis, kadınlarda ise Venezuelalı Yulimar Rojas kazandı.
WA'dan yapılan açıklamaya göre, 2020'nin en iyi atletleri, yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle sanal olarak düzenlenen etkinlikte sahiplerini buldu.
Salonda yaptığı 6,17 ve 6,18 metrelik derecelerle sırıkla atlama dünya rekorunu bir hafta içinde iki kez kıran, 6,15 metreyle de açık havada tarihin en iyi derecesine imza atan Duplantis, Yılın En İyi Erkek Atleti seçildi. 21 yaşındaki Duplantis, ödülü kazanan en genç sporcu olarak kayıtlara geçti.
Yılın En İyi Kadın Atleti Ödülü'ne ise 15,43 metreyle 3 adım atlama dünya salon rekorunu kıran Rojas layık görüldü.
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