İşte Babalar Günü için teknolojik hediye seçenekleri

12 Haziran 2021 Cumartesi, 16:00

CEP TELEFONU

OPPO Reno5

OPPO Reno5, yapay zeka vurgu videosu özelliğine sahip ve 44 MP çözünürlüklü selfie kamerası var. Çift-Görüntülü Video özelliği olan cihazın fiyatı 4 bin 699 TL.

POCO F3

Xiaomi’nin POCO F3 modeli 7.8 mm kalınlığında ve 196 gram. Yapay zeka destekli üçlü kamera kurulumuna ve 4520 mAh pile sahip telefon 52 dakikada yüzde 100 şarj edilebiliyor. POCO F3’ün, fiyatı 5 bin 299 TL.

SAÇ SAKAL ŞEKİLLENDİRİCİ

Philips MG3720

Philips MG3720 erkek bakım seti 7'si 1 arada saç & sakal şekillendiricinin satış fiyatı 243 TL. 7 farklı başlıkla yüzdeki tüyleri ve saçları şekillendirirken 60 dakikaya kadar tıraş imkanı sağlıyor.

Braun BT 5040

Braun BT 5040 kablosuz saç & sakal şekillendiricinin fiyatı 324 TL. 39 ayrı uzunluk derecesi sunuyor. Cihaz, 1 saatte şarj olurken kullanım süresi 100 dakika.

GİYİLEBİLİR AKSESUARLAR

Huawei Watch GT 2 Pro

Huawei’nin akıllı saati Watch GT 2 Pro, iki haftalık pil ömrü ve kablosuz şarjı ile öne çıkıyor. Cihazda 100’den fazla egzersiz modu bulunuyor. Fiyatı ise 2 bin TL.

Honor Band 6

Honor Band 6, terletmeyen silikon kayışı ve büyük ekranıyla öne çıkıyor. 1.47 inç büyüklüğündeki cihazda koşu, bisiklet, yüzme gibi 10 farklı egzersiz modu var. Fiyatı ise 479 TL.

KULAKLIK

Apple AirPods Max

Tek şarjla 20 saate kadar dinleme süresi sunan AirPods Max, aktif gürültü engellemek için sekiz adet mikrofon ve ses yakalama için üç adet mikrofona sahip. Cihazın fiyatı 5 bin 699 TL.

Galaxy Buds Pro

Samsung'un Galaxy Buds Pro kablosuz kulaklığı, üç ayrı mikrofonu ve ses alma birimiyle kullanıcının sesini istenmeyen seslerden ayırıyor. 8 saatlik çalma süresi olan cihazın fiyatı 1.499 TL.

ARAÇ KİTLERİ

Baseus Gravity

Baseus Gravity kablosuz şarj özellikli teleskopik versiyon araç içi telefon tutucunun fiyatı 207 TL. Cihaz 4 inç ile 6.5 inç ekran genişliğine sahip olan cihazlar için uygun.

Ttec Quantum Mfı

Ttec Quantum Mfı araç şarj cihazı 1A’nın fiyatı 150 TL. 1A/5W çıkış gücü ile hızlı şarj imkanı sunan aletin tüm cihazlar için üniversal USB çıkışı var.

OYUN KONSOLU

Sony Playstation 4 Slim

Sony Playstation 4 Slim, 26.5cm genişliği, 3.9cm yüksekliği ve 28.8cm derinliğiyle öne çıkıyor. Kumanda tek bir şarjla 7-8 saat aralıksız oyun oynama imkanı sağlıyor. Ağırlığı 2.1 kg. olan PS4’ün fiyatı 4 bin 299 TL.

Microsoft Xbox

Microsoft Xbox Elite Series 2 Controller’in fiyatı 2 bin 499 TL. 40 saate kadar şarj edilebilir pil ömrüyle oyunda daha uzun süre kalma imkanı sunuyor.

FOTOĞRAF MAKİNESİ

PowerShot G7 X Mark III

Canon’un, 20 megapiksel kamerası, 4K video çekimi ve DIGIC 8 görüntü işlemcisi iile öne çıkan PowerShot G7 X Mark III modeli babanız için bir hediye seçeneği olabilir. PowerShot G7 X Mark III, 4,2x f/1.8-2.8 zum lensiyle ışık durumundan bağımsız olarak yüksek çözünürlüklü videoların çekilmesine yardımcı oluyor. Cihazın fiyatı ise 9 bin 999 TL.

BİLGİSAYAR-TABLET

TCL TAB 10 S WiFi

TCL TAB 10 S WiFi, 10.1 inç ekrana, sekiz çekirdekli işlemciye ve 8000mAh bataryaya sahip. TCL TAB 10 S WiFi’nin fiyatı, 1.599 TL.

Acer Aspire 5

Acer Aspire 5 (A515-44) dizüstü bilgisayarı, 15.6 inç ekranıyla öne çıkarken, 24 Gigabayta kadar bellek imkanı sağlıyor. Cihazın fiyatı 6 bin 110 TL.

KAHVE VE ÇAY MAKİNESİ

Arçelik Telve

Arçelik TKM 9961 B Telve Türk Kahvesi makinesinin fiyatı 1.690 TL. 6 fincanlık kapasitesi var. 3 boyutlu pişirme yaparak, kömür ateşinde pişirilen kahve lezzetini yakalıyor. Cihazın ağırlığı 4.2 kg.

Homend Royaltea

Homend 1708 Royaltea paslanmaz çelik çay makinesinin fiyatı 899 TL. Cihaz ısıtma işlemi bittikten sonra sesli ikaz sistemi sayesinde sizi bilgilendirir. Çaydanlık 1.9 litre, demlik ise 1 litre kapasiteye sahip.